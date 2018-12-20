Спектакль "Контракт"

Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль Тимура Салихова "Контракт" — это первая в России сценическая постановка драматургии популярного британского автора Майка Бартлетта. Это пьеса о людях, живущих в рамках правил и порядков современной корпорации. История одновременно и комична, и трагична.

Главные героини Топ-менеджер и Эмма успешны и красивы. Они лучшие в своем деле и, казалось бы, на их месте мечтает оказаться каждый. Но только с течение действия мы узнаем, какую цену заплатили женщины за свое благополучие. Этот успех оказывается для них личным адом и золотой клеткой. Безусловно, всё происходящее является художественным преувеличением, но, быть может, в героях спектакля зрители узнают себя, или своих коллег?

Когда: 12 января в 20:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Новая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru