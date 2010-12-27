Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Кентервильское привидение" Виктора Крамера — это вольная и оригинальная фантазия на тему популярного рассказа Оскара Уайльда. По сюжету почтенное американское семейство Отисов собирается поселиться в прекрасном старинном замке. Слухи о том, что в нем обитает привидение, их не пугают до тех пор, пока при загадочных обстоятельствах не исчезает дочь — юная Вирджиния. Теперь сомнений не остается – они имеют дело с могущественным Кентервильским привидением.

Когда: 17 февраля в 13:00 и 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru