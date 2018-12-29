Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Кентервильское привидение" Виктора Крамера — это вольная и оригинальная фантазия на тему популярного рассказа Оскара Уайльда. В своей постановке режиссер сохраняет особый ироничный флер, присущий автору новеллы и тонкий "чисто английский" юмор.

По сюжету почтенное американское семейство Отисов собирается поселиться в старинном замке. Они не верят в слухи о том, что в доме живут потусторонние силы до тех пор, пока при таинственных обстоятельствах не исчезает их дочь Вирджиния. Теперь сомнений не остается, они имеют дело с могущественным Кентервильским привидением.

Когда: 20 января 13:00 и 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru