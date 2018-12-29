Спектакль "Кентервильское привидение"

Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль Виктора Крамера "Кентервильское привидение" — это вольная и оригинальная фантазия на тему популярного рассказа Оскара Уайльда.

В центре сюжета почтенное американское семейство Отисов, которое собирается поселиться в прекрасном старинном замке. Их не пугают слухи, которые ходят об этом доме. Они не обращают внимания на мистические события и действия домоправительницы с дворецким, которые уже давно наладили в этих стенах сверхприбыльное экскурсионное дело для "любителей ужасов". Отисы не поддаются на устрашение прежних обитателей замка до тех пор, пока при таинственных обстоятельствах не исчезает их дочь – юная Вирджиния. Теперь сомнений не остается, они имеют дело с могущественным Кентервильским привидением.

Когда: 5 января в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru