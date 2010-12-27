Спектакль "Испанская баллада"

Возрастное ограничение: 16+.

Зрители погрузятся в атмосферу Испании ХIII века, во времена Третьего крестового похода. Страстная и запретная любовь короля Кастилии Альфонсо и юной еврейки Ракель перевернет ход исторических событий. На целых семь лет в стране воцарится мир.

Под влиянием любви король меняется и даже становится художником. Он начинает писать картины и видеть мир иначе. Тем временем рядом плетутся заговоры, ведь любовь женатого короля — это грех, а страдания обманутой королевы можно использовать в политических интригах.

Когда: 12 февраля в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru