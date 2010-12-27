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Новости Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Искусство жениться!"
Вчера, 19:00
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Alena_Zinovieva
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Спектакль "Искусство жениться!"

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Возрастное ограничение: 12+.

Режиссер Владимир Глазков поставил спектакль "Искусство жениться!" по мотивам пьесы Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Это изящная комедия, наполненная атмосферой Англии прошлого века, стильной джазовой музыкой Владимира Баскина. В ней сочетается острый, афористичный язык и классика английского драматургии.

В спектакле заняты: н.а. России В. Кривонос, С. Сафронов, А. Леногов, С. Плащевская, А. Кухоткина, А. Лазо / М. Насырова, О. Павлюкова / А. Кастрица, К. Петров.

Когда: 24 октября в 19:00.

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru

Теги: владимир глазков , спектакль искусство жениться , театр эстрады имени аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге Театр

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