Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь"

Возрастное ограничение: 12+.

Есть ли в отечественном классическом репертуаре комедия более востребованная, чем гоголевская "Женитьба"? Разве что его же "Ревизор". Эти шедевры драматургии любят и режиссеры, и актеры, и зрители. Режиссер Юрий Бутусов вместе с артистами театра сочинил щемящую петербургскую историю про одиночество, поиски счастья, невозможность воплощения мечты. Наш таинственный мистический город стал одним из главных действующих лиц спектакля.

Продолжительность: 3 часа 30 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru