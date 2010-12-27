Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Гадюка" рассказывает о жизни 16-летней Олечки Зотовой в период Гражданской войны 1917 года. Трижды ее убивали и не убили: она горела заживо, была расстреляна и ходила в лобовую на пулеметное гнездо. Ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня, дикая тревога еще не изведанной любви – вот жизнь девушки. "Гадюка" — это повесть о том, как меняет человека война, и как помогает жить любовь.

Продолжительность: 1 час.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru