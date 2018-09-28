Спектакль "Фантазии Фарятьева"

Трагикомедия в "Театре комедианта".

Павел и Александра случайно знакомятся на вечеринке друзей. Этим милым чудакам, которые умеют мечтать и любить, кажется, суждено быть вместе. Союз сделал бы счастливыми всех: Саша обрела бы чуткого мужа, ее мама — зятя, младшая сестра — друга. Но до любви и гармонии всякий раз не хватает буквально одного шага. И жизни героев, как радиоволны, разлетаются на разных частотах и никак не могут совпасть.

Когда: 6 августа в 19:00

Место: ул. Садовая, 27/9

Продолжительность: 2 часа с 1 антрактом

Билеты: pkteatr.ru

Возрастное ограничение: 16+

Фото: "Приют комедианта"