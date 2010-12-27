Спектакль "Фантазии Фарятьева"

Трагикомедия о человеческих взаимоотношениях в "Театре комедианта".

В среду, 4 сентября, на сцене петербургского театра "Приют комедианта" покажут спектакль "Фантазии Фаратьева". Постановка режиссера Натальи Лапиной расскажет о жизни двух героях, которые никак не могут найти любовь и гармонию.

Павел и Александра случайно знакомятся на вечеринке друзей. Этим милым чудакам, которые умеют мечтать и любить, кажется, суждено быть вместе. Союз сделал бы счастливыми всех: Саша обрела бы чуткого мужа, ее мама — зятя, младшая сестра — друга. Но до любви и гармонии всякий раз не хватает буквально одного шага.

По словам режиссера, в спектакле сделали акцент на деталях и вывели на первый план человеческие взаимоотношения.

Когда: 4 сентября в 19:00

Место: Приют комедианта (ул. Садовая, 27/9)

Продолжительность: 2 часа с 1 антрактом

Билеты: в кассах театра

Возрастное ограничение: 16+

Фото: pkteatr.ru