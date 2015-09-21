Спектакль "Варшавская мелодия"

Знаменитая пьеса драматурга Леонида Зорина в "Театре комедианта".

Герои пьесы случайно встретились после войны. Виктор – прошедший войну солдат, а ныне студент и будущий винодел. Гелена – тоже студентка, но консерватории, польская певица и будущая знаменитость. Трогательная история их любви, разделенной советским законом о запрете на браки с иностранцами и пронесенной сквозь годы – история сломанных судеб и несбывшихся надежд.

Когда: 7 августа в 19:00

Место: ул. Садовая, 27/9

Длительность: 2 часа 15 минут, 1 антракт

Билеты: в кассе театра

Фото: "Приют комедианта"