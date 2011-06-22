Драму "Фальшивая нота" представят во Дворце культуры имени Ленсовета 31 октября. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Спектакль "Фальшивая нота" поставили по одноименной пьесе французского драматурга Дидье Карона. Главным героем является признанный во всем мире дирижер, который устал после концерта и недоволен игрой музыкантов. Он пытается отдохнуть в своей гримерке, однако неожиданно покой нарушает незнакомец Динкель, представившийся поклонником. Эта незначительная встреча принимает серьезный оборот.

Становится известно, что один из персонажей 40 лет назад совершил страшное преступление. Сколько бы лет ни прошло, оба помнят, как под небом Аушвица под веселую музыку Моцарта горели печи концлагеря.

Фото: strogino.cc