Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Фальшивая нота" поставлен по пьесе современного французского драматурга, режиссера и актера Дидье Карона.

По сюжету всемирно известный дирижер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, недоволен оркестром. В этот момент к нему в гримерку врывается восторженный поклонник, который просит автограф, расточая комплименты. Эта встреча изменит жизнь каждого. Дуэль характеров и поединок двух личностей будут держать зрителей в напряжении до самого конца.

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru