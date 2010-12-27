Спектакль "Фальшивая нота"

Возрастное ограничение: 16+.

Пьеса "Фальшивая нота" была написана современным французским драматургом, режиссером и актером Дидье Кароном в 2017 году. Премьера состоялась на театральном фестивале в Авиньоне.

По сюжету всемирно известный дирижер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, раздражен и раздосадован оркестром. В его гримерку врывается восторженный поклонник и просит автограф. Эта встреча изменит жизнь каждого. Состоится дуэль характеров, поединок двух личностей будет держать зрителя в напряжении до непредсказуемой детективной развязки.

В главных ролях Артур Ваха и Семен Стругачев.

Когда: 4 марта в 19:00.

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru