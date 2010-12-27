Спектакль "Фальшивая нота"

Возрастное ограничение: 16+.

Пьеса "Фальшивая нота" была написана в 2017 году современным французским драматургом и актером Дидье Кароном, который руководит одним из самых старых и популярных театров Michel в Париже.

По сюжету всемирно известный дирижер, который только что завершил концерт в Женевской филармонии, недоволен оркестром. Он раздражен и раздосадован. В этот момент в его гримерку врывается странный восторженный поклонник и просит автограф. Эта встреча изменяет каждого. Дуэль двух характеров, поединок двух личностей будут держать в напряжении до непредсказуемой детективной развязки.

Когда: 21 февраля в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru