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Спектакль "Дядя Ваня"
Сегодня, 19:00
505
Alena_Zinovieva

Спектакль "Дядя Ваня"

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Возрастное ограничение: 16+.

В спектакле Юрия Бутусова "Дядя Ваня" все персонажи предстают перед публикой, как перед Богом – во всей душевной наготе. Вы не услышите привычных чеховских интонаций и не увидите паутины взаимоотношений. Каждого героя как будто вынули из ткани действия и предъявили зрителю во всем обаянии и слабости. Есть мгновенья, где каждый высок, есть мгновенья, где каждый жалок. И все же речь в этой трагикомической клоунаде – о человеке, о жажде счастья, которая так естественна и так абсурдна.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: антон чехов, дядя ваня, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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