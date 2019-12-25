Спектакль "Дядя Ваня"

Возрастное ограничение: 16+.

В спектакле Юрия Бутусова "Дядя Ваня" все персонажи предстают перед публикой, как перед Богом – во всей душевной наготе. Вы не услышите привычных чеховских интонаций и не увидите паутины взаимоотношений. Каждого героя как будто вынули из ткани действия и предъявили зрителю во всем обаянии и слабости. Есть мгновенья, где каждый высок, есть мгновенья, где каждый жалок. И все же речь в этой трагикомической клоунаде – о человеке, о жажде счастья, которая так естественна и так абсурдна.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru