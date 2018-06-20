Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Цилиндр" поставлен по одноименной пьесе блистательного итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Сюжет перенесет зрителей в бедный квартал Неаполя, где экономический бум соседствует с вечным кризисом безработицы.

В центре событий две семейные пары, живущие в одной квартире. Чтобы погасить задолженность, все четверо придумывают хитрость. Красавица Рита, разыгрывая из себя женщину легкого поведения, заманивает клиентов в дом. Там их ждет тело якобы мертвого мужа. Обычно клиенты обращаются в бегство. Но однажды романтичный вдовец раскрывает обман и отказывается уйти ни с чем…

Продолжительность: 2 часа 10 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru