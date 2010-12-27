Спектакль "Цилиндр"

Возрастное ограничение: 16+.

Комедия итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо "Цилиндр" перенесет зрителей в бедный квартал Неаполя, где экономический бум соседствует с кризисом безработицы.

В центре событий две семейные пары, проживающие в одной квартире. Чтобы собрать 300 тысяч лир и погасить задолженность по квартплате, все четверо придумывают уловку. Красавица Рита разыгрывает из себя женщину легкого поведения, заманивает богатых клиентов домой и обращает их в бегство, предъявляя тело якобы мертвого мужа. Однажды обман раскрывается, и клиент отказывается уйти ни с чем.

Непредсказуемые повороты авантюрного сюжета, интересные характеры героев, тонкий юмор дадут возможность артистам высказаться о несовершенстве человеческой природы и о желании любого человека, во что бы то ни стало обрести счастье и покой.

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru