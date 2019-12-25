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Спектакль "Человек из Подольска"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Человек из Подольска"

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Возрастное ограничение: 16+.

Обычный полицейский участок. Задержанный – житель подмосковного Подольска 30 лет. Причина задержания не ясна. Он трезв, аккуратен, документы в порядке, личность установлена. Но служители порядка все равно устраивают ему допрос, угрожают подбросить наркотики или пару "висяков", чтобы улучшить показатели.

Вопросы полицейских абсолютно не соответствуют протоколу и законам здоровой логики. Допрос превращается в сеанс интенсивной психотерапии, цель которого – заставить задержанного заново посмотреть на свою бессмысленную жизнь.

В главной роли Дмитрий Лысенков.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru

Теги: дмитрий лысенков, приют комедианта, человек из подольска
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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