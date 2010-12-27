Спектакль "Чайка"

Возрастное ограничение: 12+.

Чеховская "Чайка" – это легенда русского театра. Герои пьесы в той или иной степени повторяют судьбу самого старшего из них – Сорина – "человека, который хотел". Все персонажи "Чайки" хотели, но так и не добились желаемого. Кроме пяти пудов любви в пьесе столько же этих проклятых несбывшихся желаний. А еще творчество, которое и счастье, и мука, и погибель, и соблазн. Все это Чехов назвал комедией. А ведь и правда - смешно!

Когда: 14 февраля в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru