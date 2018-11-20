Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Беглец" поставлен по повести Л.Н. Толстого "Казаки". Эта постановка должна стать открытием для сцены. В повести нашли отражение впечатлений автора о его трехлетней службе на Кавказе. Как и Толстой, герой спектакля, юнкер Дмитрий Оленин оказывается на Кавказе в попытке начать новую жизнь, в которой уже не будет ошибок и раскаяния. Тема поиска себя человеком, только-только входящим в жизнь, должна стать близка современному зрителю.

Когда: 6 февраля в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru