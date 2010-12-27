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Спектакль "Бедные люди"
Сегодня, 19:00
194
Alena_Zinovieva

Спектакль "Бедные люди"

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Возрастное ограничение: 16+.

Роман "Бедные люди" был первым оригинальным произведением Ф.М. Достоевского, появившимся в печати. Сентиментальная история любви "маленького человека" Макара Девушкина к Вареньке покорила сердца критиков и читателей.

В постановке известного московского драматурга Валерия Семеновского появляется третий персонаж – Некто. Он противопоставляет наивности героев Достоевского безжалостную иронию. Некто меняет имена и лица и вмешивается в переписку влюбленных. Непредсказуемый финал спектакля перевернет представления зрителей о том, на что способны "бедные люди".

Когда: 14 февраля в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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