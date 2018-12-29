Спектакль "Бедные люди"

Возрастное ограничение: 16+.

Роман "Бедные люди" был первым оригинальным произведение Федора Достоевского, появившимся в печати. Эта сентиментальная история любви "маленького человека" Макара Девушкина к Вареньке принесла славу начинающему автору и привлекла внимание к нему читателей и критиков.

Спектакль Григория Козлова — это свободная интерпретация романа, в которой появляется Некто. Это загадочный персонаж, который меняет имена и лица, возникая в письмах главных героев "третьим лишним", комментатором и насмешником. Он начинает создавать препятствия на пути их любви и крадет Вареньку у Макара.

Когда: 23 января в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru