Спектакль "Баба Шанель"

Возрастное ограничение: 0+.

Комедия в двух действиях "Баба Шанель" поставлена по пьесе Николая Коляды. Самодеятельный вокальный ансамбль "Наитие", гордость провинциального городка, находится на грани кризиса. Его пожилые участницы, самой молодой из которых 70 лет, возмущены приходом в коллектив новенькой. Мало того, что Роза Николаевна по сравнению с ними просто девочка – ей всего лишь 55 лет, она еще и претендует на внимание 30-летнего музыкального руководителя Сергея, кумира всех участниц коллектива.

Продолжительность: 2 часа 50 минут

Адрес: Русская антреприза имени Андрея Миронова, Большой проспект Петроградской стороны, 75

Фото: mironov-theatre.ru