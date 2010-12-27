Спектакль "Детектор лжи"

Возрастное ограничение: 16+.

"Детектор лжи" – это простая и смешная постановка, которая очень наглядно демонстрирует сложные и глубокие взаимоотношения супругов.

Надежда и Борис Бызовы – самые обыкновенные люди, которые живут в типичной постсоветской квартире в окружении вполне стандартных бытовых вещей. Однажды жена вызывает в дом гипнотизера. Однако никто и представить не мог, что поиск спрятанных мужем денег обернется для супругов настоящим испытанием. По очереди погружаясь в транс, они выдают друг другу все самые сокровенные тайны своей души.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Санкт-Петербургский театр Русская антреприза имени Андрея Миронова, Каменноостровский проспект, 35/75

Фото: mironov-theatre.ru