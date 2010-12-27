Спектакль "Август: Графство Осейдж"

Возрастное ограничение: 16+.

Пьеса "Август: графство Осейдж" рассказывает об университетской, книжной семье. Отец семейства когда-то был подающим надежды поэтом. Его первый сборник стихов был посвящен возлюбленной жене, которая родила ему трех дочерей. Дети были любимы настолько, что, задыхаясь от любви, они были вынуждены сбежать подальше от отчего дома. В итоге подающий надежду поэт стал спиваться и превратился в мизантропа-выпивоху, а мать подсела на антидепрессанты...

Это история про пропитанных культурой людях, взросших на самых ее высоких образцах. Все происходящее: клубок взаимных обид, претензий, негодований и искаженной любви, пройдет в непосредственной близости от зрителя.

Продолжительность: 3 часа 20 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru