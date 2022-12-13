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Спецслужбы США снабжают ВСУ разведданными для точечных атак территории РФ

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Андрей Картаполов рассказал о тактике киевского режима по нападению на объекты в РФ.

Американские специальные службы снабжают Вооруженные силы Украины разведывательными данными для осуществления точечных атак по российской территории. Соответствующее заявление в интервью журналистам Telegram-канала SHOT сделал председатель профильного Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Парламентарий подчеркнул, что киевский режим может выстраивать средства противовоздушной обороны "как забор", но в этом нет смысла.

Система защищает конкретные объекты. Непрекрытые участки пустой местности ВСУ находят с помощью данных от Вашингтона и безуспешно атакуют степи и поля.

Андрей Картаполов, депутат Госдумы РФ

Картаполов призвал доверить народной дружине охрану границ России.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: андрей картаполов, всу, госдума, разведка, спецслужбы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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