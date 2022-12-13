Андрей Картаполов рассказал о тактике киевского режима по нападению на объекты в РФ.

Американские специальные службы снабжают Вооруженные силы Украины разведывательными данными для осуществления точечных атак по российской территории. Соответствующее заявление в интервью журналистам Telegram-канала SHOT сделал председатель профильного Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Парламентарий подчеркнул, что киевский режим может выстраивать средства противовоздушной обороны "как забор", но в этом нет смысла.

Система защищает конкретные объекты. Непрекрытые участки пустой местности ВСУ находят с помощью данных от Вашингтона и безуспешно атакуют степи и поля. Андрей Картаполов, депутат Госдумы РФ

Картаполов призвал доверить народной дружине охрану границ России.

Фото и видео: Telegram / SHOT