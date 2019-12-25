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Спецпоказ документального фильма "Говорит Трумен Капоте" и вечеринка
Сегодня, 21:00
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nadezhda_sib

Спецпоказ документального фильма "Говорит Трумен Капоте" и вечеринка

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Несмотря на документальную основу, герой все же обладает самостоятельностью.

В "Лендоке" пройдет спецпоказ фильма Эбс Берноу "Говорит Трумен Капоте". Он повествует о закате звезды американской литературы, в основу легли недавно всплывшие записи интервью журналиста Джорджа Плимптона с друзьями и знакомыми писателя. Роман "Услышанные молитвы" должен был стать вершиной его карьеры, однако после опубликования лишь нескольких глав грянул скандал. Дело в том, что слишком многие обнаружили в персонажах неприятное сходство с собой. Писателя изгнали из светского общества. Он ударился в саморазрушение и умер, оставив мир гадать, существовал ли роман на самом деле или дело так и не продвинулось дальше нескольких десятков страниц.

Режиссер Эбс Бёрноу заглядывает в щемящую историю о жажде принятия и одиночестве. 

Фильм будет идти на языке оригинала (английский) с субтитрами. 

Место: киностудия Лендок (наб. Крюкова канала, 12)

Возрастное ограничение: 18+

Продолжительность: 98 минут

Фото: lendocstudio.com

Теги: документальный фильм, спецпоказ
Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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