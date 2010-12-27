Специальный показ фильма "Апокалипсис сегодня"

Фильм "Апокалипсис сегодня" покажут на языке оригинала с субтитрами на русском языке, что должно привлечь в большой зал кинотеатра "Аврора" истинных киноманов. Эта лента визуально насыщена, наполнена символизмом и по праву считается одной из лучших картин о войне.
Режиссёр фильма Фрэнсис Форд Коппола передал в "Аполкалипсисе..." весь страх, ужас, хаос и безумие войны во Вьетнаме.
Продолжительность: 3 часа 22 минуты
Адрес: Невский пр., 60, м. Невский проспект, м. Гостиный двор
Возрастное ограничение: 18+
Цена билета: от 350 рублей
Фото: КиноПоиск
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