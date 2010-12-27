Специальный показ фильма "Апокалипсис сегодня"

На большом экране легендарного кинотеатра "Аврора" состоится показ одного из лучших фильмов всех времён и народов.

Фильм "Апокалипсис сегодня" покажут на языке оригинала с субтитрами на русском языке, что должно привлечь в большой зал кинотеатра "Аврора" истинных киноманов. Эта лента визуально насыщена, наполнена символизмом и по праву считается одной из лучших картин о войне.

Режиссёр фильма Фрэнсис Форд Коппола передал в "Аполкалипсисе..." весь страх, ужас, хаос и безумие войны во Вьетнаме.

Продолжительность: 3 часа 22 минуты

Адрес: Невский пр., 60, м. Невский проспект, м. Гостиный двор

Возрастное ограничение: 18+

Цена билета: от 350 рублей

Фото: КиноПоиск