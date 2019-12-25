Петербуржцам рассказали, кто может звонить и сразу сбрасывать трубку

"Пустые" звонки длятся, как правило, не больше пяти секунд.

С конца прошлого года жители Петербурга стали все чаще жаловаться на так называемые "пустые" звонки. На телефон поступает звонок с неизвестного номера, который длится, как правило, не больше пяти секунд. Руководитель ИА TelecomDaily Денис Кусков рассказал "Фонтанке", кто может звонить и сразу сбрасывать трубку.

Как оказалось, одной из причин "пустого" звонка может быть проверка спамерской базы. Незнакомцы узнали ваш номер, если вы его оставили сами, регистрируясь на каком-нибудь сайте или заполняя анкету на скидочную карту в магазине.

Минимальную базу, состоящую из пяти тысяч номеров, можно купить за 2,5 тысяч рублей. Те, кто покупает и продает такие базы, стараются держать ее в актуальном состоянии. Как минимум они проверяют, не отключены ли телефоны. Для этого нужен секундный вызов на ваш номер. Если вы перезвоните, то примерно в 30% случаев в ответ будет тишина.

Кроме того, может совершаться "холодный обзвон". Когда уникальное торговое предложение делается всем подряд из некоего списка без фильтрации по их интересам, семейному и финансовому положению.

В большинстве случаев "пустые" звонки поступают с номера, который не записан ни на какое физическое лицо, поэтому искать его нет смысла. Сотовые операторы ежедневно отключают подобные номера сотнями, поэтому заводить "живые" сим-карты для мошенников просто разорительно.

Общий совет от всех операторов сотовой связи: если вам позвонили и сразу же сбросили трубку, не перезванивайте. Можно установить себе платную или бесплатную версию спам-фильтра, которая поможет отсеивать засветившиеся номера, и спамеры не смогут до вас дозвониться.

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