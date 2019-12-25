В Финский залив выпустили трех спасенных балтийских нерп и тюлененка

Эту "пушистую четверку" вырастить и вылечить было очень трудно.

Вечером 15 июля в Финский залив выпустили трех редких балтийских нерп и одного серого тюлененка. Их отпустили на волю после длительного лечения и реабилитации. Об этом рассказали в соцсети "ВКонтакте" зоологи.

По словам специалистов, эту "пушистую четверку" вырастить и вылечить было очень трудно. Любимицей стала нерпа Звездочка Ушкова. Ее 13 марта нашли на пляже в поселке Ушково отдыхающие из пансионата "Звездочка". Она была очень слабенькой. На выпуске Звездочка Ушкова очень долго собиралась с духом, чтобы покинуть своих спасителей. Однако все-таки ушла в море.

В числе тех, кого спасли зоологи, оказался серый тюлененок по имени Гыр-Гыр или Медленный Гыр. У него произошел инсульт, и полностью парализовало все тело. Тюлень мог лишь лежать и косить глазом, издавая звуки "Гыр-Гыр". Спустя какое-то время зашевелилась левая передняя ласта, мало-помалу подвижность восстановилась в полном объеме, и он снова стал нормальным тюленем.

"Гыр, конечно же, запомнится нам навсегда, так как он наглядное воплощение мудрого утверждения "Никогда не сдавайся!", - написали специалисты.

Также на волю отпустили еще двух редких балтийских нерп – малыша Кокора (Кокор – остров в Финском заливе) и малышку Таркалу (Таркала – мыс в Сестрорецке, близ которого ее нашли). Зоологи пожелали всей четверке долгой и радостной жизни.

Ранее на видео показали, как ладожская нерпа пьет "по-настоящему" воду.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99