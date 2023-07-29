SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3

Компания отправила на геостационарную переходную орбиту самый крупный спутник.

Американская компания SpaceX запустила в космическое пространство Земли собственную тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, на которой находится спутник Jupiter 3. Аппарат представляет из себя самый большой спутник, который когда-либо запускался на геостационарную переходную орбиту планеты. Ранее запуск ракеты-ностителя был отменен оператором за одну минуту до старта. После переноса даты запуск осуществлен в пятницу 28 июля в 23:04 вечера по времени Восточного побережья США (06:04 утра по московскому времени). После отделения два боковых ускорителя Falcon Heavy совершили посадку на площадках LZ-1 и LZ-2, расположенных в акватории мыса Канаверал в штате Флорида.

Космический грузовик Cargo Dragon пристыковался к МКС.

Фото и видео: SpaceX