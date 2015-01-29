SpaceX намерена через 20-30 лет создать автономную цивилизацию на Марсе

Илон Маск раскрыл планы космического предприятия по размещению людей на красной планете.

Американская компания SpaceX планирует через 20-30 лет создать на Марсе такую цивилизацию, которой не будет нужна поддержка с Земли. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox News сделал местный миллиардер, предприниматель, глава DOGE и владелец космической корпорации Илон Маск.

Мы хотим отправить на Марс всех, кто захочет, и в конце концов построить там цивилизацию, которая будет сама себя обеспечивать. Это долгосрочная цель компании: сделать так, чтобы жизнь была на разных планетах. Думаю, мы сможем это сделать через 20-30 лет. Илон Маск, глава Space X

Напомним, что 15 марта Илон Маск упоминал о том, что в конце 2026 года на красную планету будет отправлен космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus. В том случае, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то космические корабли с людьми на борту могут быть отправлены уже в 2029 году. Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship создается в универсальной версии, поэтому она сможет использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления лунных миссий, оправке аппаратов к более далеким небесным телам.

Маск заявил о кибератаке на X с украинских IP-адресов.

Фото и видео: YouTube / FOX News