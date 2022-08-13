Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска

Игорь Конашенков рассказал о миссии в ДНР.

Союзные силы ВС РФ, ДНР и ЛНР полностью уничтожили две роты Вооруженные сил Украины в районе города Артемовска. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант оценил наступательные мероприятия в Донецкой народной республике. Военные ликвидировали роты 72-й механизированной бригады.

В Минобороны добавили, что высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное ДНР, также поражено до 170 националистов и 12 единиц боевой техники противника.

ВКС нанесли удары по пункту дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России