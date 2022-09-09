Виталий Ганчев расскаал о сложной гуманитарной обстановке в Балаклее и под Шевченково.

Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился руководитель администрации Харьковской области Виталия Ганчев. Чиновник пояснил, что сейчас в регионе фиксируется сложная гуманитарная обстановка.

Там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах. Виталий Ганчев, глава администрации региона

Эксперт добавил, что также сложной остается обстановка под Шевченково. В этом населенном пункте Вооруженные силы Украины и другие формирования киевского режима пытаются прорвать оборону союзных сил Донбасса и ВС РФ. По словам Ганчева, министерство по обороне отправляет туда резервы.

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