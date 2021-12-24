Совфед разрешил использовать права для идентификации личности

Документ в том числе позволяет любой организации поручить банку провести идентификацию клиентов, даже упрощенную.

Совет Федерации сегодня, 24 декабря, одобрил закон, который направлен на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций. Речь идет про организации, которые попадают под действие антиотмывочного закона. Теперь для идентификации личности можно будет использовать водительские права.

Документ позволяет любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.

Ранее мы писали, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.

Видео: YouTube / Совет Федерации