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Совфед разрешил использовать права для идентификации личности

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Документ в том числе позволяет любой организации поручить банку провести идентификацию клиентов, даже упрощенную.

Совет Федерации сегодня, 24 декабря, одобрил закон, который направлен на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций. Речь идет про организации, которые попадают под действие антиотмывочного закона. Теперь для идентификации личности можно будет использовать водительские права.

Документ позволяет любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.

Ранее мы писали, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. 

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: водительские права, идентификация личности
Категории: Лента новостей, Новости России,

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