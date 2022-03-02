Совфед одобрил закон о предотвращении инсайдов и конфликта интересов в спорте

Сенаторы одобрили новый законопроект для повышения объективности спортивных соревнований.

Совет Федерации России одобрил закон о предотвращении инсайдов и конфликта интересов в спорте. Документ одобрен на пленарном заседании в верхней палате парламента 2 марта. Инициатива призвана бороться с распространением инсайдерских сведений. В тексте закона дается определение таким понятия как "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерская информации в сфере физической культуры и спорта". Разработаны специальные механизмы для урегулирования вопросов.

Проблемы касаются ситуаций между людьми и организаторами соревнований, отношения которых закреплены трудовыми или гражданско-правовыми документами. К данным категориям относятся и непосредственные участники турниров, связанные с ними заинтересованные стороны, которые могут попытаться получить материальную выгоду или персональное преимущество. Их действия могут сказаться на объективном выполнении обязанностей должностными лицами и привести к манипулированию результатами соревнований.

Инсайдерской, согласно российскому законодательству, является информация, "составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну". Ее признание ложится на руководство спортивных федераций, профессиональных лиг.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации