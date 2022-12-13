Советник Пушилина заявил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска

Ян Гагин рассказал о ситуации в районе СВО.

Российские Вооруженные силы контролируют порядка половины города Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщил журналистам телеканала "Россия-24" во вторник 7 марта советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт добавил, что бойцы противника предпринимают попытки бежать из населенного пункта по местным проселочным дорогам.

Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска. Не исключаю попыток <...> прорывов из самого города, наблюдается хаотичное отступление малых групп ВСУ. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Советник врио главы ДНР уточнил, что при этих попытках ВСУ несут значительные человеческие потери, а также - сдаются в плен. Асфальтированные дороги в данном районе на текущий момент полностью находятся под огневым контролем сил РФ.

Советник Пушилина заявил, что кольцо вокруг Артемовска смыкается.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live