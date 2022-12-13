Советник Пушилина заявил, что кольцо вокруг Артемовска смыкается

Ян Гагин рассказал о ситуации на СВО.

Российские военные практически взяли в окружение город Артемовск (украинское название - Бухмут),расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-1" сделал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он подчеркнул, пока что город находится в подконтрольной киевскому режиму территории. Для ВСУ он считается важным транспортным узлом, через который происходит снабжение боевых сил.

Сейчас Бахмут - Артемовск - взят практически в окружение. Наши находятся действительно в центре города. И кольцо окружения практически смыкается. Ян Гагин, эксперт

Ян Гагин считает, что Артемовск потерян для Украины.

Фото и видео: telegram / СМОТРИМ