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Совет ЕС рассмотрит выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи
Сегодня, 10:26
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Совет ЕС рассмотрит выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи

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Паоло Джентилони рассказал о новой инициативе ЕК.

Совет Евросоюза рассмотрит выделение украинским властям пяти миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Соответствующее заявление в ходе своего прибытия на неформальную встречу лидеров министерств по экономике в Праге сделал европейский профильный комиссар Паоло Джентилони. Чиновник уточнил, вопрос изучается по инициативе Еврокомиссии.

Министры рассмотрят поддержку Украине, и мы должны очень гордиться тем, что Еврокомиссия на этой неделе предложила выделить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи.

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике

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Фото и видео: European Commission

Теги: военная помощь, еврокомиссия, евросоюз, паоло джентилони, эконоика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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