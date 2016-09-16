Совет ЕС рассмотрит выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи

Паоло Джентилони рассказал о новой инициативе ЕК.

Совет Евросоюза рассмотрит выделение украинским властям пяти миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Соответствующее заявление в ходе своего прибытия на неформальную встречу лидеров министерств по экономике в Праге сделал европейский профильный комиссар Паоло Джентилони. Чиновник уточнил, вопрос изучается по инициативе Еврокомиссии.

Министры рассмотрят поддержку Украине, и мы должны очень гордиться тем, что Еврокомиссия на этой неделе предложила выделить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике

Премьер Украины оценил ущерб страны от боевых действий.

Фото и видео: European Commission