Совет ЕС рассмотрит выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи

Совет Евросоюза рассмотрит выделение украинским властям пяти миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Соответствующее заявление в ходе своего прибытия на неформальную встречу лидеров министерств по экономике в Праге сделал европейский профильный комиссар Паоло Джентилони. Чиновник уточнил, вопрос изучается по инициативе Еврокомиссии.
Министры рассмотрят поддержку Украине, и мы должны очень гордиться тем, что Еврокомиссия на этой неделе предложила выделить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи.
Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике
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Фото и видео: European Commission
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