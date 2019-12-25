Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства задымления электрички в Белоострове

Электричка следовала из Петербурга в Белоостров.

На станции Белоостров произошел обрыв контактного провода, после чего он упал на крышу электрички. Пресс-служба транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу рассказала об инциденте с задымлением на железной дороге.

Обрыв провода произошел в 07:47 13-го ноября. Электропоезд следовал из Петербурга в Белоостров. У транспортного средства задымилась крыша вагона. По информации Piter.TV, речь идет о головном вагоне. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.

В УТ МВД по СЗФО утверждают, что задержки движения поездов инцидент не повлек. Как сообщил нам читатель, ему все же пришлось подождать 5-7 минут до прибытия поезда, который следовал из Сестрорецка в Петербург.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства.

Фото: Piter.TV