Стала известна предварительная причина задымления в электричке около станции "Белоостров"

Возгорание произошло в девятом часу утра при подъезде к станции.

Piter.TV узнал предварительную причину возгорания в электропоезде около станции "Белоостров". Ей оказалось замыкание электропроводки в вентиляции. По состоянию на 08:49, горения нет.

Инцидент произошел на Железнодорожной улице в 9-м часу 13-го ноября. Всех пассажиров эвакуировали, и они пошли до ближайшей железнодорожной станции. Электричка стоит на основном пути. На месте работает локомотивная бригада.

Задымление произошло в головном составе, после чего напряжение было отключено. О пострадавших не сообщается.

Фото: Piter.TV