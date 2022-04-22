Сотрудники полиции задержали петербуржца, напавшего с ножом на жену в магазине

Из-за того, что мужчина злоупотребляет алкоголем, 3 месяца назад женщина перехала к подруге.

Сотрудники полиции задержали петербуржца, который с ножом напал на свою жену в магазине. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 апреля в полицию Московского района Петербурга поступило сообщение о вооруженном конфликте в продуктовом магазине на Московском проспекте. На месте полицейские задержали 44-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, в магазине произошла семейная ссора. Пара вместе уже около 20 лет, у них есть взрослый сын, который живет отдельно. Со слов женщины, 16 лет их совместной жизни сожитель злоупотреблял алкоголем. В последние годы он выпивал по пол-литра водки за раз, стал вспыльчив, часто устраивал скандалы. Три месяца назад женщина переехала жить к подруге, в квартиру этажом ниже. Сожитель неоднократно ей угрожал, требовал вернуться домой.

Вечером 21 апреля потерпевшая находилась на работе в магазине, раскладывала товар. В этот момент сзади к ней подошел сожитель и приставил к шее кухонный нож со словами "Попалась!". Женщина сумела выхватить нож, оттолкнула обидчика и выбежала из магазина. Пострадавшая отделалась царапиной на руке.

Задержанный злоумышленник вместе с ножом передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

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Видео: МВД