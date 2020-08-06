Сотрудники парка "Монрепо" приглашают гостей прогуляться по экомаршруту

Тропа проходит через самые примечательные уголки заповедника.

Лесничий музея-заповедника "Парк Монрепо" Владимир Чантурия поделился интересными фактами о местном экомаршруте, который снова открылся в конце весны этого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Тропа длиной в 5 километров, полюбившаяся жителям Выборга и туристам, простирается по самым живописным местам парка - от Края бухты до острова Былинный. В пути можно полюбоваться красотами бухты Защитной в окружении безмятежных скал и валунов.

Кроме того, смотрители парка смогли подарить вторую жизнь старым деревьям. На стволах вырезали забавные мордочки различных животных – сов, енотов, белок и даже сказочных драконов.



Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" завершилось обустройство топиарного сада.

Видео: Пресс-служба администрации Ленинградской области