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Сотрудники Выборгского ЗАКСа поздравили молодоженов и новоиспеченных родителей
Сегодня, 17:05
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Сотрудники Выборгского ЗАКСа поздравили молодоженов и новоиспеченных родителей

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Мероприятия прошли в честь Дня семьи, любви и верности.

В среду, 7 июля, в ЗАКСе Выборга прошла свадебные церемонии и торжественное вручение свидетельств о рождении. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района. 


На мероприятиях присутствовал Замглавы администрации Николай Шишкин. В честь Дня семьи, любви и верности он поздравил новые ячейки общества и передал молодоженам букеты и благодарности от районного главы Дмитрия Никулина и главы администрации Геннадия Орлова. Мамы и папы новорожденных получили подарки от губернатора региона Александра Дрозденко. 
С января 2020 года в выборгском ЗАКСе было заключено 308 брачных союзов и зарегистрировано 635 новорожденных. 


Ранее мы рассказали о том, что в Выборге пройдет благоустройство дворов.


Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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