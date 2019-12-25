Сотрудники Выборгского ЗАКСа поздравили молодоженов и новоиспеченных родителей

Мероприятия прошли в честь Дня семьи, любви и верности.

В среду, 7 июля, в ЗАКСе Выборга прошла свадебные церемонии и торжественное вручение свидетельств о рождении. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.



На мероприятиях присутствовал Замглавы администрации Николай Шишкин. В честь Дня семьи, любви и верности он поздравил новые ячейки общества и передал молодоженам букеты и благодарности от районного главы Дмитрия Никулина и главы администрации Геннадия Орлова. Мамы и папы новорожденных получили подарки от губернатора региона Александра Дрозденко.

С января 2020 года в выборгском ЗАКСе было заключено 308 брачных союзов и зарегистрировано 635 новорожденных.



Ранее мы рассказали о том, что в Выборге пройдет благоустройство дворов.



Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО