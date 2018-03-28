Сотрудница УФСБ прокомментировала уголовное дело религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга"

УФСБ Петербурга проводит обыски в помещениях, где действовала религиозная группа "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга".

Следственная служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области расследует уголовное дело по факту действий религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", которые направлены на создание экстремистского сообщества, возбуждение ненависти либо вражды, а также незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России Петербургу и Ленинградской области.

В ходе расследования, сегодня, 28 марта сотрудниками Управления проводят обыски с целью обнаружения дополнительных предметов и документов, которые подтвердят преступность религиозной группы. Мероприятие проходит в помещениях, где функционирует "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга".

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

