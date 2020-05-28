Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, повредившего иномарку около БКЗ "Октябрьский"

Хулиган бруском разбил Opel Insignia лобовое стекло, а также повредил боковое зеркало и капот. Мужчина был доставлен в полицию.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который повредил припаркованную иномарку около БКЗ "Октябрьский". Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы вечером 2 июня задержали нетрезвого гражданина, который из хулиганских побуждений деревянным бруском повредил иномарку, припаркованную на Греческом проспекте неподалеку от концертного зала. Сотрудников Росгвардии вызвали сотрудники БКЗ, которые услышали шум.

Хулиган бруском разбил Opel Insignia лобовое стекло, а также повредил боковое зеркало и капот. Мужчина был доставлен в полицию.

Ранее в Ломоносове сотрудники охраны задержали гражданина, укравшего 10 палок колбасы.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти