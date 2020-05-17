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Сотрудники МЧС присоединяются к акции "Ночь музеев"
Сегодня, 19:51
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smirenny

Сотрудники МЧС присоединяются к акции "Ночь музеев"

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Зрители познакомятся с историей пожарной охраны.

МЧС Петербурга решили не оставаться в стороне и присоединились к ежегодной акции "Ночь музеев", которая в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

На выставке имени Кончаева представят старинное пожарно-техническое вооружение и личные вещи огнеборцев: зрители познакомятся с историей пожарной охраны.

Напомним, что в Международный день музеев пройдут более 60 онлайн-мероприятий.

Ранее мы писали, что в МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы и орехи.

Фото: vk.com/mchs__russia

Теги: виртуальная выставка, мчс, ночь музеев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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