В Петербурге задержали угонщика "Газели"

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 2 апреля сотрудники ДПС остановили у д. 29 по Суздальскому проспекту "Газель Некст".

На автомобиле были обнаружены признаки угона: повреждены личинки замков левой передней двери и зажигания. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции.

На следующий день, 3 апреля, в полицию обратился мужчина с заявлением. Он сообщил, что вечером 2 апреля от д. 5 по ул. Симонова неизвестный похитил принадлежавший ему автомобиль "Газель Некст".

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что сбивший инспектора ДПС автомобилист отправлен под стражу.

Фото: Pixabay