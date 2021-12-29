Сотрудники ГИБДД в выходные в Петербурге и Ленобласти задержали более 200 пьяных водителей

Шестнадцать из них ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду.

На выходных в результате проведения рейдов "Нетрезвый водитель" на территории Петербурга и Ленобласти сотрудниками ГИБДД были выявлены 227 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Шестнадцать из них ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. В отношении указанных водителей возбуждены уголовные дела.

ГАИ напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее в Невском районе пресекли попытку дачи взятки инспектору ГИБДД.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти